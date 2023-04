"Gib uns dein Geld": 15-Jähriger wurde in NÖ mit Messer bedroht

Ein Überfall am helllichten Tag beschäftigt derzeit die Kriminalpolizei in Wiener Neustadt in Niederösterreich.

Drei Burschen sollen am 19. Jänner um 15.47 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Wiener Neustadt einen 15-Jährigen angesprochen haben. Plötzlich ging alles ganz schnell. "Wir haben ein Messer, gib uns dein Geld", sollen die Täter zu dem Burschen gesagt haben.