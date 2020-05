Gewehre im Dachstuhl der Friedhofskapelle versteckt

Auf ein außergewöhnliches Waffenversteck stießen Arbeiter bei Renovierungsarbeiten an der Friedhofskapelle in Reinsberg im Bezirk Scheibbs. Samstagabend zeigte ein Helfer bei der Polizei in Gresten an, dass man im Dachstuhl der Kapelle drei Gewehre, die vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammten, gefunden habe. Die Beamten stellten dann drei Karabiner der Deutschen Wehrmacht, die stark verrostet und vermutlich auch nicht mehr funktionstüchtig waren, sicher. Die Kriegsrelikte wurden vorläufig auf der Polizeiinspektion in Gresten verwahrt und sollen vom Entminungsdienst entsorgt werden..