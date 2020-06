Gesucht: Die schönsten Katzen des Landes

Mehr als 300 Katzen stellen sich am kommenden Wochenende in Hollabrunn der Wahl: In der Sporthalle werden die „Austrian Cats of the Year 2011“ gekürt. Ein internationales Richterkollegium wird die schönsten Katzen der Ausstellung prämieren. Nicht nur Rassekatzen, sondern auch Hauskatzen werden ausgestellt und ausgezeichnet. Geöffnet ist die Ausstellung Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erwachsene zahlen 6 Euro, Kinder und Pensionisten 3 Euro.