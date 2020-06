Geschnappt: Serieneinbrecher ging Polizei durch Falle ins Netz

Wiener Neustadt – Ein tschetschenischer Asylwerber narrte tagelang die Wiener Neustädter Polizei. Insgesamt fünf Mal brach der 20-Jährige zu später Stunde in ein Waffengeschäft ein. Die Beute: Bargeld aus der Kassa und mehrere Messer. Nun ging der Tschetschene den Beamten in die Falle. Sie legten sich vor dem Geschäft auf die Lauer und warteten ab, bis der Langfinger erneut zuschlug. Wenig später ging der Plan auf, die Polizisten verhafteten den Tschetschenen auf frischer Tat. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

In Hainburg brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten das Schlafzimmer nach Wertsachen. „Sie haben Schmuck, Bargeld und ein Mobiltelefon mitgehen lassen“, sagt ein Ermittler. Bisher fehlt von den Dieben jede Spur.