Gerasdorf: Müll auf Firmenareal in Brand

Mehrere Tonnen Müll sind am Mittwoch auf einem Firmengelände in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) in Brand gestanden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gingen viele Notrufe ein, berichtete NÖ Feuerwehrsprecher Franz Resperger. Die Einsatzkräfte führten einen massiven Löschangriff von außen durch.

In einer Lagerhalle einer Abfallbehandlungsfirma waren zwei Müllboxen in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten standen drei Feuerwehren und die Wiener Berufsfeuerwehr im Einsatz. Um Glutnester zu bekämpfen, wurde der Müll mit einem Bagger zerteilt. Bereits im Juli 2015 hatte es in der Firma gebrannt.