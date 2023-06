Geöffnete Schleusen: Wasserbau-Großlabor beginnt seine Forschung

Das „River Lab“, die zweite Versuchshalle, mit einer Fläche von 1.400 Quadratmetern und kleineren Flussgerinnen, ermöglicht Experimente mit möglichen Durchflüssen von bis zu 1.000 Liter Klarwasser pro Sekunde.

Natürliche Fließgeschwindigkeiten für Experimente

„Die Möglichkeit, überhaupt Wasser aus der Donau auszuleiten, besteht darin, dass die Donau in etwa drei Meter höher liegt als der Donaukanal“, sagte Habersack.

So fließt das aus der Donau abgezapfte Wasser nach Durchfließen des Main Channels direkt in den Donaukanal ab. „Wir erreichen eine Fließgeschwindigkeitsvariabilität und Wirbel, wie sie auch in der Natur vorkommen, und Wassertiefen bis zu drei Metern.“

Der „Big Flume“ bietet zahlreiche Ansätze für Experimente. So kann etwa die Sohle des Gerinnes mit Steinen und Geröll, also Substrat, wie es in der Donau vorkommt, ausgekleidet und der Kraft des Wassers ausgesetzt werden.