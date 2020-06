Genussvolle Wanderung zu den Höfen

Premiere in Persenbeug-Gottsdorf im Bezirk Melk. Am 27. Mai lädt die Gemeinde zur ersten „Bauernroas“ ein. Bei dieser Tour handelt es sich um nichts anderes als eine kulinarische Wanderung von Hof zu Hof. Bereits am Start werden die Teilnehmer mit Schmankerln begrüßt, auf der Strecke findet man dann sogenannte Einkehrstationen.

Los geht es ab 8 Uhr an der Donaulände in Persenbeug, von dort führt die rund zehn Kilometer lange Wanderung über Sonnenwendbühel nach Holzian zur Familie Pöcksteiner. Das Ziel befindet sich wieder in Persenbeug, wo ein Musikantenstammtisch auf die Wanderer wartet.

Auf schönes Wetter hoffen auch die Veranstalter des Wandertags „Fit in den Frühling“ in Maria Taferl. Der Startschuss fällt morgen, Sonntag, um 9 Uhr am Hauptplatz bei der Basilika, dann geht es Richtung Sportplatz Obererla, wo man sich laben kann.

Im Ziel empfängt schließlich Bürgermeister Heinrich Strondl die Teilnehmer, die sich über eine Medaille freuen dürfen. Zusätzlich warten auf den jüngsten und ältesten Teilnehmer ein Preis. Das Startgeld beträgt drei Euro.