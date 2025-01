Welche Partei hat in Baden bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich 2025 die meisten Stimmen bekommen? Welche Partei hat am meisten Wähler verloren? Entdecken Sie mit dem Balkendiagramm und der interaktiven Karte, wie sich ÖVP, SPÖ, FPÖ, Neos und Grüne sich geschlagen haben.