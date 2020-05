Gemeinden lassen sich nicht auseinanderdividieren

Untersiebenbrunn, Marchegg, Lassee und Engelhartstetten wollen Windenergie gemeinsam nutzen. Die Gemeinden weisen zusammen eine Fläche von 197 km² auf. Auf fünf Prozent dieser Fläche sollen Windparks errichtet werden. Und: Diese Vereinbarung soll für 15 Jahre gelten.

Marchegg ist nahezu ein „No-Go“ Pflaster für Windräder: Dort befinden sich ein WWF-Naturschutzgebiet, international geschützte March-Auen, Mitteleuropas größte Weißstorch-Kolonie und vieles mehr. Trotzdem könnten in Marchegg laut Bürgermeister Gernot Haupt an die 15 Windräder aufgestellt werden. Er verzichtet aber darauf und lässt die Nachbargemeinde Lassee durch Verzicht auf Abstandsregeln sechs Windräder mehr aufstellen. Für das und auch dafür dass Marchegg Windrad-frei bleibt, erhält die Stadt einen Interessensausgleich in Form von Geld.