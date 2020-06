Ein Skiparadies, nicht nur für Familien

Wenige Menschen wagen sich an jenem Freitag auf die Pisten der Gemeindealpe in Mitterbach am Erlaufsee (NÖ). Starker Schneefall schränkt am letzten Schultag vor den Semesterferien die Sicht stark ein. Nur wenige Autos stehen auf dem Parkplatz der Talstation, während der Vierer-Sessellift verlassen seine Kreise dreht.

15,5 Pistenkilometer bietet das Skigebiet an der Grenze zur Steiermark, dazu kommen zehn Kilometer Langlaufloipe. Man habe sich in der vergangenen Saison neu positioniert, sagt Andreas Markusich, Dienststellenleiter des Liftbetriebs. "Früher haben wir uns sehr um die Zielgruppe der Familien bemüht. Wir haben aber festgestellt, dass unsere Stärken woanders liegen. Unsere Pisten sind anspruchsvoll; mit einem Gefälle von 75 Prozent haben wir sogar die steilste Skipiste Niederösterreichs." Aus diesem Grund stellte man den sportlichen Aspekt des Skifahrens in den Vordergrund, neue Hauptzielgruppe sind ambitionierte Skifahrer und Snowboarder.

6,5 Millionen Euro nahm der Betreiber in den letzten beiden Jahren in die Hand, um die nötige Infrastruktur zu schaffen. Ein Funpark wurde gebaut, ein neuer Schlepplift, eine Skihütte bei der Bergstation – die Liste ließe sich fortsetzen.

Eine Verbund-Tageskarte um € 32,50 gilt auch für umliegenden Skigebiete Annaberg und Bürgeralpe.