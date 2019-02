Gemeinde kann zwischen zwei ÖVP-Listen entscheiden

Und genau um den Terminus der "anerkannten ÖVP-Liste" entbrannte nun ein Streit zwischen den beiden Parteien. Denn wie Bürgermeisterin Anna Steindl in einem Brief der Stadtgemeinde Wolkersdorf an die Bürger mitteilt, behauptet sie dort: "Das 'Team Wolkersdorf - Die Volkspartei' hat nichts mit der ÖVP Wolkersdorf zu tun." Damit hat die Bürgermeisterin zwar recht, die Liste hat tatsächlich nicht mit der klassischen ÖVP zu tun, sie tritt allerdings dennoch unter dem Segen der Landespartei an.

Landtagspräsident schaltet sich ein

Um den Wählern etwas Klarheit in die Sache zu bringen, schaltete sich nun Karl Wilfing in die Debatte ein. Der Landtagspräsident und zeitgleich Obmann der ÖVP im Bezirk Mistelbach, teilte per Aussendung an beide Gemeinden mit, was es nun mit den beiden Listen auf sich hat.

"Wir alle kennen die Ausgangssituation und dennoch ist sie für viele neu. Denn erstmals treten mit der 'Volkspartei Wolkersdorf Bürgermeisterin Anna Steindl' und dem 'Team Wolkersdorf die Volkspartei' zwei Listen an, die sich den Werten und dem Programm der Volkspartei Niederösterreich verpflichtet haben", schreibt Wilfing.

Für Bürgermeisterin Steindl ändert diese Konstellation nichts am Wahlkampf: "Wir stehen als erste mit ÖVP auf dem Wahlzettel und werden unsere Themen und Ideen für Wolkersdorf weiterverfolgen. Ob es da eine zweite Liste gibt oder nicht, tut nichts zur Sache."