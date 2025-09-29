Nach Unfall im Tunnel Vösendorf flatterten Geldscheine aus Lkw
Vier Lkw waren an einem Zusammenstoß im Tunnel Vösendorf am Freitag beteiligt. In einem stellte die Polizei eine größere Menge Euro-Banknoten sicher.
Die Kollision in Vösendorf (Bezirk Mödling) hatte am Sonntag für eine Tunnelsperre und stundenlangen Stau auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) Richtung Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) gesorgt. Fünf Feuerwehren standen im Einsatz, um die brennenden Fahrzeuge zu bergen.
Während der Aufräumarbeiten machten die Einsatzkräfte dann laut ORF NÖ einen brisanten Fund.
In einem der beschädigten Fahrzeuge waren Kisten zerbrochen. Daraus flatterten laut Polizei zahlreiche Euro-Banknoten. Sie wurden sichergestellt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun, ob es sich bei dem Fund um Schmuggelware handelt.
