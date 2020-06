Geldbote ausspioniert und 25.000 Euro gestohlen

Ein 65-jähriger Botenfahrer wurde vor einer Bank in Korneuburg Opfer einer eiskalt agierenden Diebesbande. Die Ganoven stahlen dem Mann unmittelbar nach dem Bankbesuch das Kuvert mit fast 25.000 Euro Inhalt. Nach den Tätern wird nun gefahndet. "Ich passe eigentlich eh’ immer auf", sagte der Botenfahrer später zur Exekutive. Doch bei dem Vorfall, der am 5. Juli geschah, nicht gut genug. Der 65-Jährige, der sich als Taxifahrer in der Pension etwas dazuverdient, sollte für eine Firma Geld bei der Bank abholen und es zu einer anderen Firma im nahen Leobendorf bringen. Doch dabei wurde der rüstige Pensionist offensichtlich von einer jungen Asiatin beobachtet. "Abgeschmiert" heißt das im Kriminaljargon. Übers Mobiltelefon dürfte die Frau laut Polizei schon in der Bank die Infos an Komplizen weitergegeben haben.