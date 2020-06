Geiseldrama im Juwelierladen

Gehen Sie weiter bitte, es besteht Schussgefahr – gehen Sie sofort weg." Dutzende Exekutivbeamte in höchster Anspannung: Im Domviertel von St. Pölten herrschte Donnerstagabend gegen 18 Uhr Belagerungszustand. "Wir haben eine Geiselnahme", heißt es. "Wenn die Täter ausbrechen, besteht höchste Gefahr."

Es ist 17:50 Uhr, und die meisten Geschäfte richten sich gerade aufs Zusperren ein, als in der Herrengasse Gangster zuschlagen. Drei Maskierte stürmen ins Juweliergeschäft Hasenzagl und schreien " Überfall, Gold her!" Einer fuchtelt mit einer Pistole herum, die der " Glock"-Waffe der Polizei täuschend ähnlich sieht. Eine Gaspistole, wie sich erst später heraus stellen sollte.

Im Geschäft steht Juwelier Josef Wohlmuth, der 69-jährige Chef, den Räubern gegenüber. Er will eigentlich gerade Kassasturz machen. Oben im ersten Stock in der Wohnung wartet seine Ehefrau. Sie hört die Schreierei und alarmiert die Polizei. Großalarm ist die Folge, binnen weniger Minuten sind die ersten Polizeikräfte am Ort des Geschehens.

"Bei unserem Eintreffen ist der Juwelier am Boden gelegen und die Täter haben ihn umringt", berichtet Stadtkommandant Franz Bäuchler.

Die Polizisten befürchten eine Geiselnahme und dass die Täter unter Mitnahme des Opfers fliehen wollten. Je mehr Zeit verrinnt, desto größer wird das Polizei-Aufgebot vor dem Geschäft und auch die Nervosität der Gangster steigt. Die Sondereinheit Cobra rückt an.