Gegen kulinarischen Identitätsverlust

"Das ist auch Thema bei uns im Vorstand", sagt dazu der Obmann der rund 200 Produzenten der Original Wachauer Marille, Franz Reisinger. Er fürchtet – wie viele andere Marillenbauern der Region –, dass alles auf Interessen von Konzernen zugeschnitten wird. "Wir haben uns das Vertrauen der Konsumenten erarbeitet. Das wollen wir auf keinen Fall gefährden. Ich hoffe, dass die Politik den Schutz regionaler Produkte nicht aus fehlender Weitsicht aufgibt", sagt Reisinger.

Auch für Andreas Greßl, Obmann der Genussregion " Waldviertler Graumohn. g. U." in Ottenschlag, ist der Angriff auf die geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) eine "Katastrophe": "Wir müssen alles tun, dass wir nicht von Dumping-Produkten überschwemmt werden. Kunden schätzen unsere naturnahe Herstellung. Daher ist es wichtig, dass wir uns von der Masse abgrenzen können."

Eines der mit seiner Herkunftsbezeichung innerhalb Europas geschützten Produkte ist auch der Mostviertler Birnmost. Ein möglicher Verlust des mühsam und teuer errungen Schutzes durch TTIP lässt bei den Mostbauern die Alarmglocken schrillen: "Das wäre ein herber Rückschlag, da ist die Politik massiv gefordert, um diesen Verlust abzuwenden", erklärt der Mostviertler Obstverbandsobmann und "Mostbaron" Hans Hiebl aus Haag. Ob in den USA oder anderswo auf der Welt wäre es unmöglich, den Birnenmost in Riesenmengen nachzuahmen, da es die Mostbirnbäume nur im Mostviertel gibt", sagt Hiebl. Doch am Fallbeispiel von Cider-Produkten zeige sich was passieren kann, wenn Marken nicht geschützt werden können. "Man findet auf unserem Markt bereits keinen Cider aus Obst, sondern ein Getränk, das nur aus Aromastoffen produziert wird", erklärt Hiebl. Er warnt davor, sich den Herkunftsschutz wegverhandeln zu lassen.