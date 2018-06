Gasthof Goldener Adler im Aufwind

Ein Restaurant und Hotel in einem Gebiet wiederzubeleben, in dem der Tourismus nicht unbedingt floriert, klingt im ersten Augenblick etwas nach einem Himmelfahrtskommando. Der Goldene Adler in Sierndorf im Bezirk Korneuburg beweist aber, dass es doch funktioniert. Die beiden Gastronomen Karin Johne und Maro Gruber eröffneten im Juli 2016 nach intensiven Renovierungsarbeiten ein neues Herzstück der Kulinarik im westlichen Weinviertel.

Das Aushängeschild sollen vor allem die Küche und das Ambiente sein, meint Gruber: „Bodenständige Schmankerln sowie auch internationale Gerichte, gepaart mit freundlichem Service. Das war zu Beginn unser Zugang und das wollen wir den Gästen auch weiterhin so bieten.“