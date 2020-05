Gasalarm in Strasshof: Wohnblock evakuiert

lbert Sever Straße in Strasshof, Bezirk Gänserndorf. Es ist Samstag, 17.38 Uhr. Draußen bläst ein eisiger Sturm, drinnen, in einer der zahlreichen Wohnungen, ist gerade ein Heimwerker damit beschäftigt über einer Gastherme ein Loch mit einer Schlagbohrmaschine in die Wand zu bohren. Punktgenau erwischt der Mann eine Gasleitung. Als er den Bohrer aus dem Loch zieht, zischt es gewaltig. Gas! geistesgegenwärtig reißt der Mann sofort das Fenster auf, schließt die Tür zu dem Raum, verlässt die Wohnung und läuft von Tür zu Tür, um die Mitbewohner auf sein Malheur aufmerksam zu machen. die ziehen sich in aller Eile warm an und versammeln sich im Stiegenhaus eines Nachbargebäudes.

Als letzter verlässt der Angestellte Heinz Hauser das Mehrparteienhaus. Zuvor hat er noch alle Gashähne zu den einzelnen Wohnungen und die beim Haupteingang befindliche Hauptgasleitung abgedreht.

Währenddessen ist auch schon die Freiwillige Feuerwehr Strasshof im Anrollen. Routiniert sperrt sie Großräumig des Einsatzort ab, koordiniert sich mit den Beamten der Polizei-Inspektion Deutsch-Wagram. Dann messen zwei Mit Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrmänner die Gaskonzentrationen im Haus. Kurze Zeit später trifft ein Gas-Gebrechen-Profi der EVNam Einsatzort ein.

Nach einem Gespräch mit dem Unglücksraben, der die Gasleitung angebohrt hat, führt der EVN-Experte weitere Gasmessungen im Stiegenhaus des Wohnblocks durch. Danach misst er jede der Wohnungen nacheinander mehrmals durch. Ebenso die Keller- und Nebenräume. Erst gegen 19 Uhr dürfen die ersten Wohnungsinhaber zurück in ihre eigenen vier Wände. „Gottseidank ist nicht mehr passiert“, so eine Frau im Stiegenhaus, der sichtlich kalt ist.

Die Bewohner jener Wohnung, wo die Gasleitung angebohrt wurde, darf erst wieder benützt werden, wenn ein konzessionierter Gas-Installateur den Schaden gut gemacht hat. Bis dahin schlupfen sie bei Verwandten unter.