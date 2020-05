Ganoven verschwanden mit einer Harley Davidson

Bezirk Melk - Gleich zwei ungewöhnliche Coups beschäftigen derzeit die Ermittler im Bezirk Melk.

In Aggstein wurde aus einer Garage eine Harley Davidson gestohlen. Die Täter dürften in der Nacht auf Dienstag zugeschlagen haben. Der Diebstahl beschäftigt auch Robert Miedinger, Präsident des Harley-Clubs Erlauf. Der Besitzer der gestohlenen Maschine ist ein guter Freund Miedingers. "Wir hoffen, dass die Maschine bald wieder auftaucht", sagt er. Bei dem Motorrad handelt es sich um das Model Softail Custom, FXSTC 1340. Der hintere Kotflügel ist schwarz, der vordere verchromt. Das Kennzeichen lautet ME 3ANJ. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Melk unter 059133/3130 entgegengenommen.

Ärger auch bei der ÖBB-Baustelle in Kottingburgstall. Ganoven ließen Starkstromkabel und einige Stecker mitgehen. Der Diebstahl wurde laut Polizei aber erst Stunden nach der Tat entdeckt. Als die Ermittler anrückten, liefen die Baustellenarbeiten schon wieder auf Hochtouren.