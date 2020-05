Auch im mit Spannung erwarteten Niederösterreich-Derby gegen den Waldviertler Konkurrenten Arbesbach setzte Amstettens VCA Hypo Niederösterreich seien Höhenflug in der Bundesliga fort. Vor prächtiger Publikumskulisse ließen die Amstettener in der Pölz-Halle den Gästen nicht den Funken einer Chance.

Die Ausgangslage war mehr als spannungsgeladen. Die Waldviertler marschierten beim ersten Aufeinandertreffen in der heurigen Saison mit einem mächtigen Fan-Tross auf. Die Frage, wer die Nummer eins in der ALV und damit auch in NÖ der Platzhirsch ist, sollte beim Aufeinandertreffen am Allerheiligentag geklärt werden. Beide Mannschaften lieferten zuletzt nicht nur wegen ihrer tollen sportlichen Leistungen Schlagzeilen. Weil die Höhenmaße ihrer Heimspielstätten nicht den vorgeschrieben neun Metern entsprechen, droht beiden Vereinen ab 2014 daheim ein Spielverbot.