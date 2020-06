Gänserndorfer Polizei fasste Metalldiebe

Dürnkrut – Vergangenen Dienstag wurden drei slowakische Staatsbürger im Alter von 41, 43 und 50 Jahren von Beamten der Polizeiinspektion Dürnkrut-AGM in Hohenau an der March einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. In dem Fahrzeug fanden die Polizeibeamten etwa 830 Meter mit Kunststoff ummantelte Aluminiumkabel vor. Als Tatort wurde eine Firma in Laa erhoben. Die drei Männer sind verdächtig und geständig, in der Nacht zum 19. Juni einen Einbruchsdiebstahl in ein Firmengelände in Laa an der Thaya verübt zu haben. Sie wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.