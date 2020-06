Futterlabor bildet zweites Standbein für Techno-Center

Wieselburg-Land – Ein Festakt bildete gestern den Startschuss zum weiteren Ausbau des Technologiezentrums (TZWL) in der Gemeinde Wieselburg-Land im Bezirk Scheibbs. Dort errichten die Gemeinde und die NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus um 3,6 Millionen Euro ein neues 1400 Quadratmeter großes Betriebsgebäude.

Mit dem ersten Mieter, dem Futtermittlellabor Rosenau, wurde das Projekt erst möglich. Das Unternehmen, das eine Serviceeinrichtung der NÖ Landwirtschaftskammer ist, wird sich auf mehr als 800 Quadratmetern einmieten und ab dem Frühjahr 2013 60 hochqualifizierte Mitarbeiter beschäftigen, kündigte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav an. Das Service- und Forschungslabor ist derzeit in der Gemeinde Petzenkirchen angesiedelt. Es unterstützt Landwirte in der Nutztierhaltung mit Analysen und Empfehlungen für die optimale Fütterung des Viehs. Weil man das Personal, das aus der Region stammt, auch im neuen Betrieb halten wollte, habe man sich für den Standort nahe Petzenkirchen entschieden, berichtete Kammeramtsdirektor Franz Raab.

Im ersten Teil des TZWL , der im Herbst 2009 eröffnet worden war, ist „Bioenergy 2020plus“ mit der Entwicklung von Biomassefeuerungen und -brennstoffen beschäftigt.