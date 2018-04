Funkenflug löste Brand von Güterwaggons auf Südbahnstrecke aus

Zwischen Gumpoldskirchen und Pfaffstätten

Drei Güterwaggons waren am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Fahrt zwischen Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) und Pfaffstätten (Bezirk Baden) in Brand geraten, die Flammen griffen auch auf den Bahndamm über. Der Zugführer hielt in Pfaffstätten an, bei den Löscharbeiten wurden neun Feuerwehren aufgeboten.