Für jeden Fußballklub der richtige Coach

Die potenziellen Trainer müssen auch einige Voraussetzungen erfüllen. „Sie sollten eine fertige Trainerausbildung haben, damit sie natürlich für die Vereine interessant werden“, erzählt Heichinger. Als ersten großen Kooperationspartner konnte der Radlbrunner den niederösterreichischen Fußballverband (NÖFV) gewinnen. In Zukunft will Heichinger aber noch weitere Verbände und Organisationen in anderen Sportarten mit ins Boot holen: „Das Ziel ist, dass alle Organisationen, die Trainer ausbilden, automatisch auf unsere Plattform verweisen.“

www.trainerboerse.at