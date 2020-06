Fünfte Generation führt Handwerk fort

Ob Kletzenbrot, Semmel-Krampus oder Kürbiskopf – all diese saisonalen Schmankerln werden in der Bäckerei Winter in Böheimkirchen hergestellt. "Nicht nur der Verkauf sondern auch die Produktion erfolgt im Haus", betont Bäckermeister Stefan Winter. "Wir sind keine Abpackstation." Die traditionelle Bäckerei, in der "das Handwerk noch geschätzt wird", besteht seit dem Jahr 1856 und wird nun schon in der fünften Generation im Familienbetrieb geführt. Derzeit sind acht Mitarbeiter beschäftigt.

Jeden Tag fährt man auch "ins Gai", um die Bewohner der umliegenden Gemeinden mit frischem Gebäck zu versorgen.

Nicht nur die freundliche Bedienung und das "Dorftratscherl" locken Kunden an, sondern auch die besonderen Angebote: So erhält man hier biologischen Fair-Trade-Kaffee. "Und jeden Freitag kommt das Biokisterl", schmunzelt Winter: Ein Biohof aus der Region bietet dann frisches Obst und Gemüse im Geschäft an. Regional ist auch das Mehl, das Winter für seine Wecken bezieht: Es stammt aus der nur zwei Kilometer entfernten Mühle.

Die Bäckerei ist der einzige noch bestehende örtliche Nahversorger: "Es wird immer schwieriger", sagt der Inhaber. Sein Rezept: "Auf Qualität schauen, Nischen suchen und auf Kundenwünsche eingehen." So produziert er weizenfreie Weckerl für Allergiker. Aufbackware will er auch künftig keine herstellen: "Man weiß nie, wie alt der Teigling wirklich ist", erklärt er.