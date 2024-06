Fünf Verletzte bei Kreuzungscrash in Gmunden

Bei einem Kreuzungscrash mit zwei Autos in der Nacht auf Sonntag in Gmunden sind in der Nacht auf Sonntag fünf Personen verletzt worden. Eine 56-Jährige wurde dabei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die Frau, alle drei mit ihr im Wagen befindlichen Familienmitglieder zwischen 37 und 60 Jahren sowie die Lenkerin des anderen Unfallfahrzeuges kamen ebenfalls nach der Erstversorgung ins Spital. Die Scharnsteiner Straße (B120) war eineinhalb Stunden gesperrt, berichtete die Polizei.

Eine 60-Jährige aus dem Bezirk Gmunden wollte mit ihrem Auto in die Aubauerstraße einbiegen und krachte dabei mit dem Wagen der 56-Jährigen zusammen. Die Straße war für etwa eineinhalb Stunden total gesperrt.