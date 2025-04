Fünf Leichtverletzte nach Kellerbrand im Bezirk Mödling

Ein Kellerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Vösendorf hat am Dienstagnachmittag Angaben des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling zufolge fünf Leichtverletzte gefordert. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. 16 weitere Betroffene durften vorübergehend nicht zurück in ihre Wohnungen. Neben drei Feuerwehren mit etwa 70 Mitgliedern standen sechs Rettungs- und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge im Einsatz.