Frontalzusammenstoß bei Berndorf: Lenker reanimiert

Zwischen St. Veit und Berndorf im Bezirk Baden kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die beiden Pkw kollidierten frontal miteinander.

Dabei wurde ein Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sanitäter sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 führten eine Reanimation durch. Der Patient konnte stabilisiert und mit dem Hubschrauber in das Landesklinikum Baden geflogen werden.