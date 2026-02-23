Bezirk Baden

Frontalzusammenstoß bei Berndorf: Lenker reanimiert

Auf der B18 kollidierten zwei Pkw. Ein Lenker musste aus dem Unfallwrack befreit und wiederbelebt werden.
23.02.2026, 16:40

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Unfallfahrzeug wird von der Feuerwehr geborgen

Zwischen St. Veit und Berndorf im Bezirk Baden kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die beiden Pkw kollidierten frontal miteinander.

Ein Unfallfahrzeug wird auf ein Feuerwehrfahrzeug verladen.

Dabei wurde ein Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sanitäter sowie der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 führten eine Reanimation durch. Der Patient konnte stabilisiert und mit dem Hubschrauber in das Landesklinikum Baden geflogen werden.

Baden
kurier.at, SJ  | 

Kommentare