Frontalunfall: Vier Verletzte

Biedermannsdorf – Zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften führte ein schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in Biedermannsdorf (Bez. Mödling). Eine 60-jährige Pkw-Lenkerin aus Achau war aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal gegen einen Klein-Lkw geprallt.

Die drei ungarischen Insassen zwischen 38 und 55 Jahren wurden bei dem Crash ebenso wie die Unfallverursacherin unbestimmten Grades verletzt. Der Lenker musste dabei von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden, er war im Fußraum eingeklemmt.