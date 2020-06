Frontaler nach Sekundenschlaf

Neulengbach – Sekundenschlaf führte am Sonntagabend zu einem schweren Unfall in Neulengbach. Der Lenker geriet rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen ein parkendes Auto. Der Pkw des Unfalllenkers schlitterte 25 Meter weiter, das andere Wrack hing in einem angrenzenden Gartenzaun. Unzählige Fahrzeugteile lagen im Umkreis verstreut. An beiden Autos entstand Totalschaden, der Lenker kam ohne eine einzige Schramme davon. Ebenfalls in Neulengbach hätte ein Feuerwehrmann die Kollegen beinahe von seinen hellseherischen Fähigkeiten überzeugt. Schon fünf Minuten vor der Alarmierung wusste er über einen Unfall auf der A1 Bescheid. Eine junge Frau konnte nicht mehr ausweichen, als ein Lkw vor ihr plötzlich den Fahrstreifen wechselte. Das Auto wurde zuerst zur Betonleitwand, dann in die Fahrbahnmitte und wieder zurück geschleudert. Der Pkw wurde schwer beschädigt. Die Lenkerin war benommen und geschockt, sonst aber unversehrt. Ihre erste Handlung: sie rief ihren Bruder bei der Feuerwehr an.