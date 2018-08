Frequency: „Festival ist an die Grenzen gelangt“

„Das Frequency-Publikum ist ein für uns sehr angenehmes“, sagt Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler. Seine Gefühlslage nach vier Tagen Festival-Wahnsinn an der Traisen in St. Pölten lässt sich auch in Zahlen ausdrücken: Angezeigt wurden lediglich acht Fälle von Körperverletzung, was angesichts der riesigen Menge an Besuchern „praktisch nichts“ sei, betont Bäuchler.

Weniger entspannt in der Nachschau zeigt sich der Beamte hinsichtlich der Massen, die dieses Mal Künstler wie die Imagine Dragons und Macklemore sehen wollten. Pro Tag waren es bis zu 50.000 Feierwütige, die für Stimmung sorgten. „Mit dieser Anzahl an Besuchern hat das Frequency auch seine Kapazitätsgrenzen erreicht. Vor allem wenn es um die Besucherströme zwischen den Bühnen und dem Campingplatz geht. Noch mehr Menschen würde ein Sicherheitsproblem bedeuten.“ Veranstalter Harry Jenner verspricht, dass dieses Thema verstärkt in den Fokus zu nehmen. „Wo es geht, werden wir versuchen, die Wege zu verbessern.“