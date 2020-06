Freispruch: Direktor ist wieder im Amt

Pitten – Es waren schwere Zeiten, die der Direktor der Neuen Mittelschule Pitten in den vergangenen Monaten zu durchleben hatte. Der Pädagoge und Neunkirchner ÖVP-Stadtrat Heinz Labenbacher wurde zunächst am Wiener Neustädter Landesgericht wegen Betrugs zu zehn Monaten bedingt verurteilt. Später wurde die Entscheidung vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Bei der Neuauflage des Prozesses (wobei nur noch Amtsmissbrauch angeklagt war), wurde Labenbacher, wie berichtet, vergangene Woche von allen Anschuldigungen freigesprochen. Mittlerweile ist das Urteil rechtskräftig.

Labenbacher, der nach der ersten Verurteilung als Lehrer an eine andere Schule wechseln musste, kehrte diese Woche in sein ursprüngliches Amt zurück. Er agiert wieder als Direktor in Pitten.