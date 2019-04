Frau wollte zwei Hunde retten und verunglückte tödlich

Tragisch endete am Dienstagnachmittag der Versuch einer Tierhalterin, zwei ihrer Hunde aus einem Teich bei Waidhofen/Thaya zu retten. Während die erschöpften Vierbeiner überlebten, kam für die Frau jede Hilfe zu spät. Bei ihr blieben Wiederbelebungsmaßnahmen erfolglos, sie starb noch an der Unglücksstelle.

Die Waidhofnerin war am Nachmittag gemeinsam mit einer Freundin und mit vier Hunden in der Nähe eines ehemaligen Golfhotels spazieren gegangen. Aus zunächst unbekannter Ursache gerieten zwei der Hunde in einen dort befindlichen Teich. Da dessen Rand mit Teichfolie ausgelegt war, gelang es den Tieren nicht, sich ans Ufer zu retten.

Begleiterin holte Hilfe

Erste Rettungsversuche der beiden Damen schlugen fehl. Darum sprang die Besitzerin der Hunde in den Teich - doch auch ihr gelang es nicht, den Teich aus eigener Kraft zu verlassen. Daher wählte ihre Begleiterin den Notruf. Kurz nach 16:30 Uhr wurden vier Feuerwehren alarmiert.

Zwar rückte das erste Fahrzeug der Feuerwehr Waidhofen/Thaya schon kurz nach der Alarmierung aus und die weiteren folgten im Minutentakt. Die Einsatzkräfte mussten den genannten Teich aber erst ausfindig machen. Als sie ihn gefunden hatten, konnte die mittlerweile leblose Frau rasch aus dem Wasser gezogen und bis zum Eintreffen des Notarztes mit den Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen werden.

Nachrückende Helfer begannen zudem mit der Rettung der Hunde. Mit einer Steckleiter und einem Schlauchboot konnten die erschöpften Tiere aus dem Teich gerettet werden. Bei der Frau kam allerdings jede Hilfe zu spät, sie starb noch am Ort des Geschehens.