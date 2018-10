Frau verprügelt: Polizisten sollen bei Einsatz geschlampt haben

Ein Einsatz wegen häuslicher Gewalt hatte für zwei Polizisten aus Niederösterreich nun ein gerichtliches Nachspiel: Die Beamten waren in der Nacht auf den 12. Juni 2016 zu einer Adresse in Krems gerufen worden, weil es in einer Wohnung zum Streit gekommen war. Ein Mann hatte zuvor seine Lebensgefährtin wild verprügelt und ihr unter anderem das Jochbein gebrochen. An der Tür trafen sie auf den mutmaßlichen Täter, der ihnen versicherte, dass alles in Ordnung sei. In diesem Moment wurden die Beamten zu jener Frau gerufen, die die Auseinandersetzung telefonisch gemeldet hatte. Die Ex-Freundin des Mannes wartete auf einem Parkplatz auf die Ermittler, wo sie ihnen mitteilte, dass das Paar heftig gestritten habe. „Von einer Verletzung war aber nicht die Rede“, sagte einer der Angeklagten zum Richter.