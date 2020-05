Frau verletzt, Autofahrer flüchtete

Herzogenburg - Fahrerflucht beschäftigt die Polizei in Herzogenburg. Gestern gegen 6.25 Uhr in der Früh wollte eine 87-jährige Frau bei der Kreuzung Hainerstraße/ Schillerring die Straße überqueren. Sie benutzte den Fußgängerübergang und war bereits in der Mitte der Fahrbahn, als sie von einem Auto niedergestoßen wurde. Der Lenker des roten Kleinwagen - vermutlich ein Seat Ibiza älteren Baujahres - fuhr weiter Richtung Rottersdorferstraße, ohne der Dame zu helfen. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer.

Die Seniorin musste mit der Rettung ins Landesklinikum nach St. Pölten gebracht werden. Sie wurde schwer verletzt.

Die Polizeiinspektion Herzogenburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 059133/3165.