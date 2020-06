Frau mit Auto angefahren

Wieselburg – Heftige Szenen spielten sich am Samstag in Wieselburg im Bezirk Scheibbs ab. Zwischen Georg Z. und seiner Ex-Freundin Sandra P. kam es in den Abendstunden zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Der 24-Jährige saß in einem Auto, die junge Frau schrie durch das offene Seitenfenster ins Auto. Plötzlich stieg Z. aufs Gas und raste davon. Da seine Ex in diesem Moment sich durch das Fenster in den Pkw hineingelehnt hatte, wurde sie zur Seite geschleudert und blieb benommen auf der Straße liegen. Der mutmaßliche Täter fuhr aber weiter, ohne der 22-Jährigen zu helfen. Sie musste ins Spital gebracht werden.

Georg Z. muss nun mit einer Anzeige rechnen.