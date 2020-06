FPÖ kritisiert Section Control

Der freiheitliche Landtagsmandatar Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) kritisiert die nächsten Verkehrsmaßnahmen, mit denen Landeshauptmann Erwin Pröll ( ÖVP) die gefährliche Bundesstraße B 37, zwischen Rastenfeld und Krems, entschärfen will. Wie berichtet, hat Pröll angekündigt, noch vor dem Sommer am so genannten Gföhler Berg ein Streckenradar zu installieren.

„Diese Section Control ist eine reine Steuergeldvernichtung und, was mich bei den Schwarzen gar nicht mehr wundert, schon wieder eine Möglichkeit zur Abzocke der Bürger“, betont Waldhäusl. „Solange Geschwindigkeitstafeln von vielen nur als Empfehlung angesehen werden, bin ich für diese Abzocke“, kontert ein KURIER-Leser.

„Einzig ein vierspuriger Ausbau der B 37 mit Trennung zum Gegenverkehr, bringt Sicherheit für Straßenbenützer“, sagt Waldhäusl. „Wieder einmal ist Waldhäusl der Anwalt der Raser. Denn mit seinen Aussagen wendet er sich gegen sinnvolle Sofortmaßnahmen“, sagt ÖVP-Verkehrssprecher Jürgen Maier.