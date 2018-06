Formationstanz: Zwölfaxing kämpft um Staatsmeisterschaft

Vor den Staatsmeisterschaften sind die Vorbereitungen auf Hochtouren: „Wir trainieren neun Stunden pro Woche. Neben dem Einstudieren der Choreografie machen wir auch Zirkeltraining für die Kondition und viel Mentalarbeit. Die Konzentration entscheidet am Samstag alles“, erzählt Veronika Rosecker, selbst Tänzerin beim HSV Zwölfaxing und im Veranstaltungsteam des Turniers. Zwischen dem ersten Tanz der Vorrunde und dem Finale können bis zu elf Stunden liegen. „Man muss auf Abruf die beste Leistung zeigen“, erklärt die Tänzerin. In dieser langen Pause steht die Maske am Programm. Die aufwendige Kostümierung nimmt vier Stunden in Anspruch. Dabei werden die Teilnehmer von den zwei Trainern geschminkt, die ehemalige Profitänzer sind.