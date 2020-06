Flughafen: Ukrainer brach 120 Autos auf

Das Parkdeck kann kein Selbstbedienungsladen sein", sagte Richter Manfred Hohenecker und die Dolmetscherin übersetzte es dem 27-jährigen Ukrainer Rostyslav St. auf der Anklagebank. Über Wochen hat der arbeitslose und Drogenabhängige unter Verwendung eines Schraubenziehers 120 Autos auf den Parkdecks am Flughafen Schwechat aufgebrochen und so ziemlich alles aus den Fahrzeugen gestohlen, was irgendwie zu Geld zu machen war.

Sogar Tankkarten, Führerscheine und Fahrzeugdokumente. Nur eine Videokamera und ein Tablet will der Ukrainer nicht gestohlen haben. Richter Hohenecker hatte sich den Aufwand gemacht und den Wert der gestohlenen Gegenstände addiert. "30.000 Euro sind es", sagte Hohenecker. Von den Schäden an den Autos ganz zu schweigen. "Es wurde sehr vielen Leuten die Urlaubsfreude genommen", erklärt der Richter.

Dass der Angeklagte bei den Ermittlungen kooperativ war und auch alle Taten gestand (bis auf die Videokamera und das Tablet), wirkte sich strafmildernd aus.

Zwei Jahre muss der Mann hinter Gitter – die Untersuchungshaft wird angerechnet. Das Urteil ist rechtskräftig.