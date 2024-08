Mit Fleischermesser bedroht: Mann in Niederösterreich festgenommen

Der 23-Jährige und seine Kollegen schlossen die Tür des Gastronomiebetriebs , bevor der 31-Jährige eindringen konnte, berichtete die Polizei am Dienstag. Einen Anrainer soll der Mann mit dem Umbringen bedroht haben.

Wegen gefährlicher Drohung ist ein 31-Jähriger in Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt) festgenommen worden. Der Mann soll vergangenen Freitag nach einem Streit am Telefon bewaffnet mit einem Fleischermesser zum Arbeitsplatz eines Bekannten gefahren sein.

"Geschrei unterlassen"

Der 62-Jährige hatte den Vorfall am Freitagnachmittag aus einem Fenster seiner Wohnung beobachtet und forderte den 31-Jährigen auf, das Geschrei zu unterlassen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Daraufhin soll er bedroht worden sein. Für den Verdächtigen aus dem Bezirk Baden klickten die Handschellen, er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht.