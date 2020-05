Fischapark-Ausbau: Grüne wollen ein Mitspracherecht

Wr. Neustadt - An den beiden vergangenen Tagen fand die Bau- und Gewerbeverhandlung für den Ausbau des Einkaufszentrums Fischapark in Wr. Neustadt statt. Grünen-Chef Tanja Windbüchler-Souschill kämpft in dem Behördenverfahren um Parteienstellung und hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Fraktion lehnt sich wie berichtet vehement gegen den Ausbau der Shoppingmall auf. Die Parteichefin spricht von einer unzumutbaren Lärm- und Luftschadstofferhöhung. Durch die prognostizierte Zunahme des Verkehrs werde die Lebensqualität im angrenzenden Wohnviertel deutlich reduziert, heißt es in der Stellungnahme.

Eingebracht wurden in das Verfahren eine ganze Reihe von Einwendungen: Beispielsweise, dass die Flüssigkeit des Verkehrs nach dem Ausbau an zumindest drei Knotenpunkten nicht mehr gegeben sei. Das Projekt sei daher nicht genehmigungsfähig. Über die Anträge muss nun die Bau- und Gewerbebehörde der Magistrats entscheiden. Festgelegt wird außerdem, wer Parteienstellung im Verfahren hat.