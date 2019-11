Film-Premiere nach drei Jahren Arbeit

Die drei Teile mit den Namen „Bruderschaft des östlichen Tores“, „Agonia“ und „ Inhumanity“ sollen die verschiedenen Ansätze der drei Regisseure zum Thema Hölle zeigen.

Bei „ Inhumanity“ führte Gantner federführend Regie. In seinem Film geht es um einen jungen Mann, der an Menschen die ihn während seines Lebens gequält haben, Rache üben will. Für die Finanzierung der Filme erhielten die Regisseure unter anderem eine Förderung des Landes Niederösterreich.