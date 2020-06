Feuerzauber im Nibelungengau

Zum Geheimtipp haben sich die Sonnenwendfeiern im Nibelungengau im Bezirk Melk entwickelt. Wenn in der Wachau die Schiff-Tickets für die Sonnenwende meist schon ein Jahr vorher ausgebucht sind, so geht es bei der Sonnenwende Nibelungengau am 16. Juni beschaulicher zu. Es gibt noch Tickets für das Spektakel zwischen Ybbs und Leiben.

Das Programm ist eindrucksvoll: Atemberaubende Feuerzaubereien tauchen die Ufer und Ortschaften der Gemeinden von Ybbs/ Donau bis Leiben in ein magisches Licht. Zahlreiche Feuerwerke und Sonnwendfeuer sowie unzählige Fackeln leuchten an beiden Ufern und laden zu den zahlreichen Events in den Orten oder auf Schifffahrten ein.

Höhepunkte sind das Feuerwerk über der Basilika Maria Taferl und der Feuervorhang, der die Pöchlarner Donaubrücke erhellt. In Krummnußbaum finden Wasserspiele mit Musik und Licht statt. Hell leuchtende Heißluftballons an der Donaulände sorgen zudem für Atmosphäre. Unterwegs sind zehn Schiffe. Informationen zu den Veranstaltungen unter: www.sonnenwende.at.