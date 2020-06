Feuerwehrmänner verfolgten Auto-Knacker: Täter gefasst

Baden – Das couragierte Verhalten von drei Kameraden der Feuerwehr Baden/Weikersdorf führte am Dienstagabend zur Verhaftung von zwei mutmaßlichen Auto-Knackern.

Gegen 19.20 Uhr hatten Stefan Brunner, Karl Armann und Andreas Rödl am Parkplatz gegenüber des Feuerwehrhauses zwei verdächtige Gestalten beobachtet, die sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Sie meldeten ihre Beobachtung sofort der Stadtpolizei.

Bei der „Arbeit“ gestört, machten sich die Verdächtigen auf die Flucht in Richtung Strandbad. Doch zwei der Feuerwehrmänner hefteten sich an ihre Fersen. Einer Streife der Stadtpolizei gelang es kurz danach, die Flüchtigen anzuhalten. Sie wurden von den drei Freiwilligen eindeutig identifiziert. Das mutige Trio hatte sogar das Tatwerkzeug sichergestellt: Einen in einen Socken eingewickelten Ziegelstein.

Der 24-jährige Karim M. und der 29-jährige Walid S. wollen mit dem Ziegelstein nur aus Übermut herum geworfen haben. Dabei sei er zufällig in der Seitenscheibe des Pkw, in dem eine Handtasche lag, gelandet.