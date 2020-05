Feuerwehrhausbau im Rekordtempo

Obwohl nun die Arbeiten an der Infrastuktur des 400 m² großen Baues anstehen, wird man die Feuerwehrleute am kommenden Samstag ausnahmsweise nicht in der Arbeitskluft, sondern in der Ausgehuniform antreffen. In der Seisenegger Schlosstaverne Zatl steigt nämlich der Feuerwehrball. Dort werden sich die Gäste an das vorjährige Ballvergnügen erinnern. Da mussten die Ehrengäste zum Gaudium des Publikums mit Hilfe zwielichtiger Elfen selbst ein Feuerwehrhaus am Tanzboden errichten. Am Samstag können die Feuerwehrleute heuer bereits auf das fast fertige reale Feuerwehrhaus anstoßen.