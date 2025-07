Feuerwehren bekämpften Großbrand auf Bauernhof in Fischmend

Löschteams von acht Feuerwehren kämpften am Samstagnachmittag in Bezirk Bruck an der Leitha gegen einen Großbrand auf einem Bauernhof an. Aufgrund des Feuers, das in einem landwirtschaftlichen Objekt in Fischamend ausgebrochen war, wurde die Alarmstufe B3 ausgerufen.