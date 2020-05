Feuerwehrauto gestohlen

Serienweise Einbrüche beschäftigen die Polizei im Mostviertel: Gleich drei Mal schlugen Unbekannte in St.Valentin zu. Los ging es mit einem rüden Lokaleinbruch in der Hauptstraße. Mit einer Hacke schlug der Täter das Küchenfenster ein und verwüstete das Innere des Pubs. Als Beute nahm er ein Telefon und einen Mini-Kühlschrank, sowie eine Packung Energy-Dosen mit. In der Nacht von Freitag auf Samstag waren dann ein Büro und ein Wohnhaus in der St.Valentiner Innenstadt an der Reihe. Aus der Personalleasingfirma wurden zwei komplette PC-Stationen, zwei Festnetztelefone, sowie Arbeitsschuhe und Firmenstempel gestohlen. Im unbewohnten Wohnhaus machten die Täter keine Beute.

Unbewohnt, weil die Besitzer auf Urlaub waren, war auch ein Einfamilienhaus in Seitenstetten. Dort gelangten die Gangster über eine drei Meter hohe Wand auf eine Terrasse und von dort in die Wohnräume. In aller Ruhe konnten sie sich am Goldschmuck bedienten. Ebenfalls in der Vorwoche wurde in Ybbsitz das Büro einer Baufirma geplündert. Bargeld aus der Handkassa, eine E-Cards, ein Führerschein, sowie eine Kreditkarte nahm der unbekannte Täter mit. In Greinsfurth bei Amstetten wiederum stahlen Einbrecher gleich den 80 Zentimeterhohen Standtresor aus einem Büro.