Keine Gaffer: Feuerwehr postet jeden Einsatz auf Facebook

Bei den Einwohnern kommen die Beiträge gut an, in den Kommentaren wird die Feuerwehr mit Lob überschüttet: „Die Hemmschwelle, ins Feuerwehrhaus zu kommen und danke zu sagen, ist relativ hoch. In den Kommentaren erfahren wir viel Wertschätzung und Anerkennung seitens der Bevölkerung.“ Damit das nicht verloren geht, schmücken Facebook-Beiträge die Wände im Feuerwehrhaus: „Für die Kameraden ohne Facebook-Account drucken wir die Kommentare aus und hängen sie zum Lesen auf.“