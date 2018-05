FF Pöchlarn: Vom Stangeln und Rudern

Die Feuerwehren entlang von Flüssen sind seit jeher stark verwurzelt mit dem Dienst auf dem Wasser. Wegen häufiger Überschwemmungen entwickelte sich das Zillenfahren, vor allem in Wehren an der Donau, zu einer Paradedisziplin. Der Pöchlarner Matthias Auer bewegt sich in dieser Sportart seit 18 Jahren im Spitzenfeld der Leistungsbewerbe.

Beim Fahren mit der Holzzille spricht man vom Stangeln und vom Rudern: „Gegen den Strom wird am Ufer entlang mit der Schubstange gestangelt. Nach einer Wende wird dann mit der Strömung gerudert“, erklärt Matthias Auer. Bei Bewerben fährt man auf Zeit und muss auf den Strecken Hindernisse, wie etwa Bojen, ausweichen oder Treibhölzer einsammeln. Die Ein-Mann-Route ist 600 Meter, die Strecke für die Zweier-Zille genau doppelt so lang.