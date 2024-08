Feuerwehr löschte Brand auf A2 und rettete eine Schlange

Am Donnerstagnachmittag musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf zu einem Fahrzeugbrand auf der Südautobahn A2 ausrücken. Die Insassen konnten sich selbst unverletzt in Sicherheit bringen, der Wagen stand in Vollbrand.

Während der Löscharbeiten gelang es den Feuerwehrmännern auch, eine Schlange aus dem Gefahrenbereich zu retten und sie sicher auf einem angrenzenden Feld freizulassen.