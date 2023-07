Feuer in Reitstall: Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen Flammen

Um 21.30 wurde das Feuer in der Lagerhalle gemeldet, in der Stroh gelagert wurde. Im Nebengebäude waren Pferde untergebracht, die auf einer Koppel in Sicherheit gebracht wurden. Laut orf.at wurden keine Tiere verletzt.

Hilfe von Bewohnern

Ein Mitarbeiter des Betriebs soll versucht haben, den Brand zu löschen. Dabei soll er leichte Verbrennungen am Arm erlitten haben.